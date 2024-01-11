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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Regaip Kandili'nde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Regaip Kandili'nde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Regaip Kandili dolayısıyla İzmit ilçesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Vali Yavuz, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyerek ilgili kurumlara talimat verdi. Ayrıca çocuklara hediyeler veren Vali Yavuz, vatandaşlarla da sohbet etti ve Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden faydalanmanın önemini vurguladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Regaip Kandili\'nde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
11.01.2024 - 21:21,  Güncelleme: 21:22
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Regaip Kandili dolayısıyla İzmit ilçesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediliyor.

İzmit ilçesinde 13 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, vatandaşların kandilini kutladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, ilgili kurumlara yapılması gerekenler noktasında talimat verdi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Yavuz, ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Yavuz, böylesine önemli gün ve gecelerde Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden faydalanmanın önemli olduğunu belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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