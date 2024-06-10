Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılay\'ının 156. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerleri Yardım Cemiyeti adıyla kurulan, "Kızılay" adını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Türk Kızılay'ının, 156. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Türk Kızılay'ının tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını, yaşanan her afette mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olduğuna işaret eden Yavuz, Türk Kızılay'ının kurulduğu günden bugüne kadar din, dil ve soy ayrımı yapmadan bütün insani ihtiyaçları karşıladığını hatırlattı.

Türk Kızılay'ının, herhangi bir çıkar gözetmeksizin tüm insanlığın yardımına koştuğunu bildiren Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin bir tezahürü ve ülkemizin yüz akı olan Türk Kızılay'ı, sınır tanımayan faaliyetleri dolayısıyla, hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıkmış hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Türk Kızılay'ının, dünya barışına sağladığı katkı ve insanlık adına sürdürdüğü hizmetler ile kendini geliştirme, insanlara en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını başarıyla devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle insanlık adına üstlendiği bu ulvi görevi özveriyle yerine getiren Türk Kızılay'ın kuruluşunun 156. yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum."