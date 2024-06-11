Kocaeli ve Sakarya'da Yüksek Sıcaklıklar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kocaeli ve Sakarya'da Yüksek Sıcaklıklar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli ve Sakarya\'da Yüksek Sıcaklıklar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan yüksek hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'de cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalırken, Yürüyüş Yolu sessizliğe büründü. Vatandaşlar ellerindeki yelpazelerle serinlemeye çalıştı. Sakarya'da ise Demokrasi Meydanı'ndaki banklar boş kaldı ve vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı. Köpekler ve güvercinler de gölgelerde serinlemeye çalıştı.

11.06.2024 15:57
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Kocaeli ve Sakarya'da yüksek hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı. İzmit ilçesinde kentin simge ve kalabalık yerlerinden Yürüyüş Yolu, en sakin günlerinden birini yaşadı.

Güneşe maruz kalan bankların boşaldığı Yürüyüş Yolu'nda bazı vatandaşlar, ellerindeki yelpazeyle serinledi. Bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak ve tarihi çınarların gölgesindeki banklarda oturarak sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Bu arada, Kandıra ilçesinde mavi bayraklı Kerpe Plajı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan kaçan mandalar ise ilçedeki Sarısu Plajı'ndan denize dökülen dereye girdi.

Sakarya

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Sakarya'da, yoğunluğun yaşandığı Demokrasi Meydanı'ndaki banklar boş kaldı.

Vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerine sığınırken, bazıları da çeşmelerin başında suyla serinlemeye çalıştı. Sıcak havada yürümek zorunda kalan kent sakinleri, binaların oluşturduğu gölge alanları tercih etti.

Yüksek sıcaklığın etkilediği köpekler de Gar Meydanı'ndaki gölgelere sığındı. Ağaç dallarına ve bank gölgelerine sığınan güvercinler ise zaman zaman süs havuzunda serinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya'da Yüksek Sıcaklıklar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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