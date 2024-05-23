Kocaeli'yi dolu ve sağanak vurdu, o anları böyle kaydetti: 'Çok felaket' - Son Dakika
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Kocaeli'yi dolu ve sağanak vurdu, o anları böyle kaydetti: 'Çok felaket'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak başladı. Kentin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'da ise dolu yağışı etkili oldu. Bir vatandaş o anları, 'Çok felaket' diyerek kayda aldı. Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

23.05.2024 14:25
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Kocaeli'yi dolu ve sağanak vurdu, o anları böyle kaydetti: "Çok felaket"

KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak başladı. Kentin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'da ise dolu yağışı etkili oldu. Bir vatandaş o anları, "Çok felaket" diyerek kayda aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli'de bugün öğle saatlerinde sağanak başladı. Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Kimi vatandaşlar da yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı. Kocaeli'nin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'ya ise dolu yağdı. Bir vatandaş dolu yağışını, "Çok felaket" diyerek görüntüledi.

Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandıra, Kocaeli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'yi dolu ve sağanak vurdu, o anları böyle kaydetti: 'Çok felaket' - Son Dakika

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