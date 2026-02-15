Kocaelispor, Gaziantep'i 3-0 Yendi

(KOCAELİ) – Trendyol Süper Lig'de, Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 36. dakikada Daniel Agyei, 76. dakikada Serdar Dursun ve 81. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi.
Bu sonuçla Kocaelispor'un puanı 27'ye yükselirken 9. sıradaki yerini korudu, Gaziantep FK ise 28 puanla 8. sırada kaldı.
