Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilere nohut tohumu dağıttı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hasancı Mahallesi'nde çiftçiye dağıtılan nohut tohumlarının ekimini yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, nohut dağıtım etkinliğinde, Kocasinan'dan başlamak üzere bütün ilçelerde tarımsal üretimi artırarak, Kayseri'yi bir tarımsal üretim merkezi haline getireceklerini ifade etti.
Çolakbayrakdar, çiftçinin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kocasinan, Kayseri'nin metropol ilçesidir ama bir o kadar da 48 kırsalı ve köyü olan bir yerleşim bölgesidir. Şehrin tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'sini Kocasinan yapıyor. Büyük bir coğrafyamızda eken, üreten çiftçi kardeşlerimiz var. Bütün çiftçi kardeşlerimize bereketli olsun diyorum. Son yıllarda bizim bölgemizde artarak devam eden nohut ekimini yaptık. Gömeç'in fasulyesinin yanında inşallah yeni bir ürün olarak Kocasinan'ın nohutu olacak."
İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da üretim yapan çiftçilere teşekkür ederek, bakanlık olarak çiftçilere destek verdiklerini kaydetti.
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