Erkilet Bulvarı'na Yeni Yol Çalışmaları

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı'nın trafik yükünü azaltacak yol çalışmasını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı'nın güzergahına paralel başlatılan yoldaki çalışmaları kontrol etti.

Sancaktepe Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarının ilk etabına başladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, ilçenin her bir bölgesini, kırsalından kent merkezine kadar yenilemek ve güzelleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Mahallenin Erkilet Bulvarı'nda yoğun trafik aksı üzerinde yer aldığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sancaktepe Mahallesinde yıllar önce imarsız yapılaşma ile bölgenin kaderi maalesef olumsuz etkilenmiş. Ümit ediyoruz ki bu çalışmalarla birlikte bölge, etaplar halinde hızlı bir şekilde yenilenmeye başlayacak. Burada başlayan çalışmamız, hemen arkasında bulunan yolla paralel şekilde devam edecek. Bundan sonraki aşamalarda da sokaklar arasında ve bölge içerisinde, imarın bize elverdiği her noktada çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında bölgenin olumsuz tarihi değişecek ve yenilenen, modern bir Sancaktepe Mahallesi oluşacak. Çalışmalarımıza bu umutla devam ediyoruz."