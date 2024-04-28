Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapı süren çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapı süren çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapı süren çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yapımına başlanan aile sağlık merkezi ile kapalı semt pazar yerinde incelemelerde bulundu. Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

28.04.2024 11:53
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapı süren çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yapımına başlanan aile sağlık merkezi ile kapalı semt pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sundukları aktaran Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan diğer sosyal donatıların da yapılacağını vurguladı.

Uğurevler Mahallesi'ne daha önce müjdesini verdikleri kapalı bir semt pazar yeri çalışmalarına başladıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Uğurevler ve çevre mahallelere hizmet verecek olan pazar yeri, bölgenin ihtiyacını karşılayacakken hemşehrilerimize daha konforlu imkan sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet verebilmesi noktasında gerekse vatandaşların daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Bu ve buna benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2024 ve bundan sonra taahhüt ettiğimiz projeleri teker teker hayata geçirerek, vatandaşımıza daha güzel bir hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kocasinan'ımız gelişiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın isteklerini birer birer yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapı süren çalışmaları inceledi - Son Dakika

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