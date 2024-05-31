Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak ana aksın asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının ikinci etap yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve hız sınırına riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

31.05.2024 13:59
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak ana aksın asfalt çalışmasını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi'nin kentsel dönüşümle modernleştiğini bildirdi.

Vatandaşların daha güzel ve konforlu ortamlarda yaşamaları için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Mahallemizde başlattığımız kentsel dönüşüm bölgesinde ikinci etap yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bekir Yıldız Bulvarı'ndan başlayıp Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru uzanan yol çalışmalarımızın son etabı kaldı. Diğer ara sokaklarda eşzamanlı olarak tamamlanmış olacak. Lütfen trafik işaretlerine ve trafik kurallarına uyalım. Özellikle hız sınırına riayet edelim. Yeni yapılan yollardaki konforun hız yapmak için olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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