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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle ağaç dikti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle Yakut bölgesinde düzenlenen ağaç dikim programına katıldı. Çolakbayrakdar, ağaç dikme etkinliklerini genellikle gençlerle gerçekleştirdiklerini belirtti ve her yıl 100 binden fazla ağaç diktiklerini söyledi. TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Dağlı ise doğayı sevdirmek için projeler yürüttüklerini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle ağaç dikti
28.12.2023 - 13:28,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle ağaç dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe sınırlarındaki Yakut bölgesinde 10 bin metrekare alanda düzenlenen ağaç dikim programına, Çolakbayrakdar'ın yanı sıra TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı, TEMA gönüllüleri, öğrenciler ve bölge sakinleri katıldı.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, 125 ağacı toprakla buluşturduklarını, ağaç dikme etkinliklerini genellikle gençlerle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ağaç dikildikten sonra bakımının emek gerektirdiğini belirten Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak yeşil alan, park yapımı, ağaçlandırma alanı, kent ormanı gibi çalışmalarımızla yeşil alanda iddialıyız. Her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz." ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Dağlı ise şehirleşmede nesillerin daha fazla yeşil alanda yaşamalarının önemli ve değerli olduğunu, okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerin doğayı daha fazla sevmeleri için projeler yürüttüklerini aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle ağaç dikti - Son Dakika
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