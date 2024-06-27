Kocasinan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocasinan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi, çölyak hastalığına sahip olan 233 vatandaşa düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, çölyaklı ailelere 7 yıldır destek olduklarını ve glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hastalarının ömür boyu diyet yapması gerektiğini vurguladı. Kocasinan Belediyesi, glütensiz ürün paketlerinde çeşitli yiyecekler sunarak vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

27.06.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 233 vatandaşa düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları hizmetin Türkiye'de birçok belediyeye örnek olduğunu ifade etti.

Glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere 7 yıldır destek olduklarını belirten Çolakbayrakdar, glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti olanların ömür boyu diyet yapması gerektiğine dikkati çekti.

Belediye olarak Kayseri'nin yöresel mutfağının lezzetlerini de glütensiz olarak belediyenin tesisinde sunduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde, kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement