Kocasinan Belediyesi Dost Mağaza ve Dost Market\'i Ziyaret Etti

Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş imkanı sunan ve paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Market'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, market ve mağazadan Kocasinan bölgesinde yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel gıda, temizlik ve tekstil ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

İlçede yaşayan herkese ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sahip çıkarak destek olmayı hedeflediklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dost Market, bilinen marketlerde bulunan gıda ve temizlik ürünleri gibi her türlü ihtiyacı karşılayan ürünleri içeriyor. Dost Mağaza ise her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. Bölgemizde yaptığımız tespitlerle ihtiyaç sahibi ailelerimize, marketimiz ve mağazamızda alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Her aileye belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla, bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz."

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Mağaza'da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor "Dost Eli" isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Dost Market'te ise aynı uygulama ile ihtiyaç sahipleri, kendi adlarına aldıkları "Dost Eli" kartı ile markette alışveriş yapabiliyor.