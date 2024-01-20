 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocasinan Belediyesi Fidanlığında 320'den fazla türde ağaç ve 450 binden fazla bitki yetiştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Belediyesi Fidanlığında 320'den fazla türde ağaç ve 450 binden fazla bitki yetiştiriliyor

Kocasinan Belediyesi fidanlığında Türkiye'nin en büyük üretim ve lojistik üssü olarak hizmet veriyor. Başkan Çolakbayrakdar, fidanlıklarının AR-GE faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştığını belirtti. Fidanlıkta ağaç, çalı, tıbbi ve aromatik bitkiler ile iç mekan çiçeklerinin yetiştirildiği ve günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapıldığı ifade edildi.

Kocasinan Belediyesi Fidanlığında 320\'den fazla türde ağaç ve 450 binden fazla bitki yetiştiriliyor
20.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:24
Abone Ol

Kocasinan Belediyesinin fidanlığında iklime uygun 320'den fazla türde saksılı ağaç ve 450 binden fazla bitki yetiştiriliyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bitkisel materyal temini açısından Türkiye'nin en büyük üretim ve lojistik üssü fidanlığının Kocasinan Belediyesi bünyesinde barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıklarının AR-GE faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştığını vurguladı.

Çolakbayrakdar, Oruçreis ve Gömeç mahallelerindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini ifade ederek, ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye devam ettiklerini aktardı.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan ilçesini dünya standartlarının 2 katı üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve alt yapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar, toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 450 binden fazla bitki bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 10 bin metrekarelik alanda kurulu tesiste günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır."

Çolakbayrakdar, fidanlıklarda yetiştirilen bitkilerle Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Tarım, Çevre, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Fidanlığında 320'den fazla türde ağaç ve 450 binden fazla bitki yetiştiriliyor - Son Dakika


11:23
İstanbul'da yerel seçimlerde diğer partilerin tutumu da etkili olacak İstanbul'da yerel seçimlerde diğer partilerin tutumu da etkili olacak
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:33:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Fidanlığında 320'den fazla türde ağaç ve 450 binden fazla bitki yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement