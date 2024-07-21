Kocasinan Belediyesi Fidanlıkta 500 Binden Fazla Bitki Yetiştiriyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Fidanlıkta 500 Binden Fazla Bitki Yetiştiriyor

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun 500 binden fazla ağaç, çalı türü bitkiler ve mevsimlik çiçek yetiştiriyor. Fidanlıkta yapılan üretimlerle ekonomiye katkı sağlanırken, ilçe genelinde çiçeklendirme çalışmaları da devam ediyor.

21.07.2024 14:35
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Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun 500 binden fazla ağaç, çalı türü bitkiler ve mevsimlik çiçek bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta kent iklimine uygun ağaçların yetiştirildiğini ifade etti.

Fidanlıkta yetişen bitkilerle de ekonomiye katkı sağladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkilerle mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve altyapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar, toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 500 binden fazla bitki bulunmaktadır. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Fidanlıkta 500 Binden Fazla Bitki Yetiştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Fidanlıkta 500 Binden Fazla Bitki Yetiştiriyor - Son Dakika
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