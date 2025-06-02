Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

02.06.2025 12:33  Güncelleme: 12:37
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Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır Kesim üniteleri ve Kurban Yakalama Ekibi bayramda vatandaşı rahatlatacak Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet verecek olan Bülbülpınarı Kurban Kesim ve Satış Yeri, Kurban Bayramı'na hazır.

Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Kesim üniteleri ve Kurban Yakalama Ekibi bayramda vatandaşı rahatlatacak

KAYSERİ - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet verecek olan Bülbülpınarı Kurban Kesim ve Satış Yeri, Kurban Bayramı'na hazır.

Kocasinan Belediyesi'nin vatandaşların kurban ibadetlerini daha temiz ve konforlu şekilde yerine getirmeleri için yaptığı Erkilet Bülbülpınarı Kurban Kesim ve Satış Yeri Kurban Bayramı için hazır. Kurbanlıklarını alan vatandaşların hem veteriner hizmeti alacakları hem de hijyenik ortamda kesim yaptıracakları alanda 3 adet büyükbaş ve 2 adet de küçükbaş olmak üzere toplam 5 adet kesim ünitesi bulunuyor. Ayrıca Kocasinan Belediyesi Kurban Yakalama Ekibi'nin de bulunduğu alanda, ekip personelleri kaçan kurbanları yakalamak için eğitim alıyorlar.

Kurban kesim alanını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, "Bugün kurban kesim hizmeti vereceğimiz Bülbülpınarı'ndaki kesim noktasındayız. Malumunuz bayrama artık sayılı günler kaldı. Bundan günler öncesinde başlatmış olduğumuz kesim alanındaki çalışmalarımızın bugün nihayetindeki son deneme kesimi ile birlikte hijyen çalışmaları, dezenfeksiyon işlemleri ve arkasından da yeniden Arefe günü tekrarlayacağımız dezenfeksiyon işlemlerimizin sonrasında inşallah bayramın birinci gününde burada görmüş olduğunuz 3 büyükbaş kesim ünitemizde ve diğer küçükbaş kesim ünitelerimizle birlikte vatandaşlarımızın konforlu ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kesimhanelerimiz hazır vaziyette. Tabi bu hizmetimizin Allah nasip ederse bu sene 12.'sini yapmış olacağız. 12 yıldır bu hizmeti vatandaşlarımıza veriyoruz. Burada da şimdiye kadar olan tecrübelerimize ilaveten katmamız gereken yenilikler, oluşturulması gereken yeni çalışmalar neler varsa onları da ekleyerek bu seneki kurban kesim ünitemizde daha pratik bir şekilde hayvanların kesilebilmesi için çalışmaları da ekledik. Bu işin ehemmiyeti şu; son derece konforlu bir ortam dememizdeki sebep hiçbir şekilde çevreye atık bırakmayacak, hayvan refahını önemseyen, kesilen hayvanların sağlıklı olup olmadığı ile ilgili veteriner hekimler tarafından kontrol edilen ve kontroller neticesinde hayvanlarda bir problem varsa insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir problem varsa bunun da telafi edilecek şekilde alınan kurbanı tazmin edebilecek şekilde de sistemin burada çalıştığını hatırlatmak istiyorum" dedi.

Çolakbayrakdar, "Bir de bugün burada yapılan demo kesimimizin neticesindeki hayvanların kurban etleri, bayramın ilk günü buraya gelen misafirlerimizin hepsine ikram edilecek. Diğer taraftan da kurbanlık hayvanları kaçan, sokakta gördüğünüz başıboş gezen kurbanlık hayvanınız varsa Kocasinan Belediyesi'nin çözüm merkezini 0352 222 70 00 numarasını aradığınız zaman bu iş için özel olarak hazırlanmış olan Kurban Yakalama Ekibimizin de hizmet halinde olacağını, gerekli çalışmaları yapacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Son bir hatırlatma da elbette kurban ibadeti kıymetli ve değerli. O zaman bu ibadete yakışır bir şekilde çalışmalarımızı yapmamız lazım. Gelişi güzel ve çevreye atık bırakacak şekilde kurban kesimi yerine belediyelerimizin oluşturmuş olduğu kesim noktalarında bu kesim işlemlerini yaparlarsa hem sizin hem de çevre açısından son derece kıymetli bir işe imza atmış olursunuz. Diğer taraftan da acemi kasaplara değil de profesyonel kasaplara bu işi yaptırmanın gerekliliğini hatırlatıyor herkese hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte incelemelere katılan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ise, "İlçeler içerisinde geçici hayvan pazarı ve kesim yerini kuran ilk belediyemiz Kocasinan Belediyesi. Başkanımızın şahsında ve ekibine diğer ilçelere örnek olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde hemşehrilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirmeleri için 63 geçici kesim yeri, 13 tane kesimhane, yol kontrol noktası, ilçe müdürlüklerindeki nöbetçi veteriner hekimler olmak üzere yaklaşık 200 veteriner hekimle bu bayram hizmet vereceğiz. Diğer bir konu da Tarım Cebimde uygulaması konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyorum. Tarım Cebimde uygulaması ile alacakları kurbanların kulak numaralarını girmek sureti ile ırkı, yaşı, hayvan sahibi, nereden geldiği ve yapılan aşılamaları bu uygulamadan görebilirler. Dini bir vecibe olması yanında ekonomik bir olgu olan Kurban Bayramı'nın huzur içinde geçmesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın da bayramını buradan kutluyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk'un yaptığı incelemelerde, hijyenik ve profesyonel ortamda deneme kesimi yapılarak bayramda işlemlerin nasıl yapılacağı gösterildi. Ayrıca deneme kesimlerinde kesilen hayvanların etleri de bayramda alanı ziyarete eden vatandaşlara dağıtılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

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