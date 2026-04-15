Kocasinan Belediyesi'nden 62 Milyon TL Gelir

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki 15 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 62 milyon 675 bin lira gelir elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihalelerde 13 villa arsası, ticaret arsası ve akaryakıt istasyonu arsası satışa sunuldu.

Yüzde 20 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan taşınmazlardan toplam 62 milyon 675 bin lira gelir sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, gelirlerin vatandaşlara yatırım olarak geri döneceğini belirtti.

Kentin kalkınması ve daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, elde edilen her kuruşun vatandaşların yaşam kalitesinin artmasına ve şehrin, dolayısıyla ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.