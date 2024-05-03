Kocasinan Belediyesi'nin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na 26 bin 763 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na 26 bin 763 kişi ziyaret etti

Kocasinan Belediyesi\'nin \'Küçük Dostlar Kedi Kasabası\'na 26 bin 763 kişi ziyaret etti

Kocasinan Belediyesi'nin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nı bir yılda 8 bin 892'si aile olmak üzere toplam 26 bin 763 kişi ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kasabanın çocukların hayvanları daha iyi tanımalarına ve sevmelerine imkan sağladığını belirtti. Ayrıca, büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesi de hayata geçirilecek.

03.05.2024 15:59
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Kocasinan Belediyesinin "Küçük Dostlar Kedi Kasabası"nı bir yılda 8 bin 892'si aile olmak üzere toplam 26 bin 763 kişi ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı yazılı açıklamada, bütün canlılara karşı sorumlulukları olduğuna dikkati çekti.

"Küçük Dostlar Kedi Kasabası" ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sunduklarını, kedi fobisi olanların da fobilerini yenmelerine katkı sağladıklarını belirten Çolakbayrakdar, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Yakut Mahallesi'ndeki 10 bin metrekarelik kasabada çocukların keyifle kedilerle vakit geçirdiğini aktaran Çolakbayrakdar, büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de hayata geçireceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na 26 bin 763 kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na 26 bin 763 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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