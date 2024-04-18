Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman\'ın Milli Takımı Şampiyon Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman'ın yer aldığı Türkiye Milli Takımı, 15 yaş altı Türk Devletleri Şampiyonası müsabakalarında şampiyon oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 11-17 Nisan tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirildi.
Sporcu Kahraman'ı ve milli takımı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spor yatırımlarının başarıyla taçlandığını belirtti.
Sportif alanda birçok branşta başar elde ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşı'mızı uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyor. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il ünvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız."
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aksaray'da estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, doktorun estetik operasyonları sağlık ameliyatı gibi göstererek haksız şekilde para talep ettiği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından doktor ve iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
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