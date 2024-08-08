Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Ekolojik Pazar açılıyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Ekolojik Pazar açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 11 Ağustos Pazar günü açılacak. Pazarda 32 üretici, organik ürünleri tüketicilere sunacak.

08.08.2024 15:46
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Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 11 Ağustos Pazar günü açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin sağlıklı toplum, nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl 12'ncisi gerçekleştirecek. Ekolojik pazar da bu yıl 32 üretici, organik ürünleri tüketicilere sunacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazarda 32 çiftçinin her birisinin sertifikalı olmasının değerli ve önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha güzel bir Kocasinan için organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal olan ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üreticinin ve tüketicinin buluştuğu pazarı, 11 Ağustos Pazar günü hizmete açacağız."

Öte yandan açılacak olan pazarın Erciyesevler Mahallesi'nde Kasım ayına kadar her hafta 07.00-17.00 saatleri arasında pazar günü hizmet vereceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Ekolojik Pazar açılıyor - Son Dakika

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