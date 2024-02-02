Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesindeki Halı Sahayı Tamamladı

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Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgutreis Mahallesindeki halı sahayı tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin talebi üzerine yapılan halı sahayı inceledi.

Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların daha keyifli vakit geçirecekleri sosyal alanlar oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kocasinan ilçesindeki bütün mahallelerde halı saha sayısını arttırdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, en çok halı saha istiyor. Biz de bu talebe kayıtsız kalmıyoruz ve isteklerini yerine getiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz."

Bu arada, halı sahaya gelen gençler, Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.