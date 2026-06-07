Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bisiklet sürerken dengesini kaybedip su kanalına düşen çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi'nde bisiklet süren 10 yaşındaki Y.Ç. dinlenmek için durmaya çalışırken dengesini kaybedip su tahliye kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanaldan çıkarılan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kocasinan'da Bisiklet Kazası: Çocuk Kanalda Kurtarıldı - Son Dakika
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