Kocasinan\'da Hayvan Bakımevi İnşaatı Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 23 bin metrekarelik alanı kapsayan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi süreçlerinin yürütüleceği merkezin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki tesiste yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, tesisin örnek bir proje olacağını ifade etti.

Tesisin Kayseri ve çevresindeki bölgelere hizmet sunacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları için inşa ettiğimiz barınak; rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi önemli hizmetlerin verileceği bir merkez olarak tasarlanıyor. Toplamda 23 bin metrekarelik bir alanda yer alan bu tesis, sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, barındırılması ve rehabilite edilmesi gibi işlemleri gerçekleştirecek. Tesis, veteriner hizmetleri, klinik ve tüm gerekli fonksiyonları içinde barındırarak sokak hayvanlarına kapsamlı bir bakım ve destek sağlayacak."