Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde lokomotifin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Emrullah D. idaresindeki 38 AIU 762 plakalı kamyon Boğazköprü Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte lokomotif çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyon sürücüsü ile araçtaki Sefa D. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarından Sefa D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kocasinan'da Lokomotif Kamyona Çarptı: İki Yaralı - Son Dakika
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