Kocasinan\'da Sanat Dolu Gün

Kocasinan Belediyesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik hazırladığı iki ayrı tiyatro gösterisiyle izleyicilere sanat dolu bir gün yaşattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Çocuk Kulübü Tiyatrosu tarafından "Ah Şu Gençler" isimli oyun, Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluştu.

Aynı gün akşam Kocasinan Tiyatro Topluluğu, Rus yazar Anton Çehov'un eserlerinden uyarlanan "Çehov'dan Hikayeler" adlı oyunla yetişkin sanatseverlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sundu.

Vatandaşlar tarafından ilgi gören tiyatro oyununda açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7'den 70'e herkesin yanında olduklarını belirtti.

Alışılagelmiş belediye hizmetlerinin dışında sanat ve kültür faaliyetlerine de önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Dost Eli, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezlerimiz gibi her alanda vatandaşımızın yanında olmanın çabası içerisindeyiz. Hem bugünümüze hem de yarınımıza daha güzel bir Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada çocuklarımızı asla ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri için onlar için projeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.