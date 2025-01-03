Kocasinan\'da Yeni Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

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Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Uğurevler Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezi, iç tefrişat çalışmalarının ardından vatandaşın hizmetine sunulacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile sağlık merkezinin ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını dileyen Çolakbayrakdar, yatırımları vatandaşların hizmetine sunmaktan mutlu olduklarını bildirdi.

Vatandaşa hizmet edecek mekanlar ürettiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, "Dönüşümle birlikte yeni bir aile sağlık merkezinin inşaatı tamamlandı. Şehrimize kazandırdığımız bu sağlık merkeziyle, hemşehrilerimizin ayağına sağlık hizmetini getirmiş olacağız. Kamunun bütün kurumlarıyla bir arada vatandaşımıza hizmet etmek ve onun hayatını kolaylaştırmak için el birliğiyle bu çalışmaları koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.