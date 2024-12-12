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Kocasinan'da Yeni Park Rekoru

Kocasinan\'da Yeni Park Rekoru

Kocasinan, 2024'te 3,958 m² yeşil alan ile park sayısını 526'ya çıkararak rekor kırdı.

12.12.2024 14:18
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Kocasinan Belediyesi, 2024 yılında ilçeye kazandırdığı 3 bin 958 metrekarelik yeşil alan ile park sayısını 526'ya çıkardı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan'da toplam yeşil alanı 6 milyon 403 bin 919 metrekareye ulaştırarak, yeni bir rekor elde ettiklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, ilçe geneline yeni parklar inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizin arasında irili ufaklı park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan'ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkarttık. Daha yeşil Kocasinan kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 526'ya yükselttik. Bu kapsamda ilçemize toplam 2 milyon 618 bin 719 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 15,71 metrekareye ulaşmıştır.

Kaynak: AA

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