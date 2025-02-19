Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.
Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kocayayla Geçidi'nde Kar Nedeniyle Trafik Kapatıldı - Son Dakika
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