Kofçaz'da kan bağışı kampanyasına Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan destek ziyareti - Son Dakika
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Kofçaz'da kan bağışı kampanyasına Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan destek ziyareti

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Kofçaz ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasını Kaymakam Seda Ünlü ve Belediye Başkanı Levent Şenol ziyaret etti. Ünlü, kan bağışında bulunan kurum personeli ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kofçaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü ve Belediye Başkanı Levent Şenol kan bağışı çadırını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ünlü, kan bağışında bulunan kurum personeli ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Karaca, ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Pehlivanköy ilçesinde üretici ziyaretinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Karaca, iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip üzüm bağlarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında üretim alanlarını gezerek rekolte ve ürün kalitesi hakkında bilgi alan Karaca, üreticilerle de bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

İyi tarım uygulamalarının tüketiciye güvenilir gıda arzı sağlamadaki önemine değinen Karaca, verimli ve kaliteli üretimi artırmak adına ilçe genelinde teknik destek ve saha denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kofçaz'da kan bağışı kampanyasına Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan destek ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kofçaz'da kan bağışı kampanyasına Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan destek ziyareti - Son Dakika
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