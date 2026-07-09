Kofçaz ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, orman ve anız yangınlarına karşı alınan önlemler görüşüldü.
Yangınlara karşı ekiplerin hareket kabiliyetleri, yangınlara müdahalede kullanılan ekipman varlığı değerlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Kofçaz'da Yangınlarla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?