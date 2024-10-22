KÖİ Projeleri Bütçeye Yük Oluyor

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(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'ye sunulan 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'yle ilgili yaptığı değerlendirmede; Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) olarak isimlendirilen yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret modeliyle gerçekleştirilen projelerin bütçeye olan yükünün büyüyerek artmaya devam ettiğini söyledi. Öztunç, "Önümüzdeki üç yılda 678,3 milyar lira bütçeden bu projelere garanti olarak ödenecek. Bu da 15,2 milyar dolara denk geliyor. Bunlar ülkeyi batırmadan gitmek istemiyorlar" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu-Özel İş Birliği ile yürütülen projelerin bütçeye yük olmaya devam ettiğini söyledi. Öztunç, "Yap-işlet-Devret modeliyle yaptırılan ve hizmete açılan otoyol ve köprüler için 2025 yılında bütçeden 94,6 milyar lira, Avrasya Tüneli için de 3 milyar lira ödeme yapılacağı öngörülüyor" dedi.

"Bütçenin milyarları yandaşlara ve 5'li çeteye gidiyor"

2025 yılı bütçesinden yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret yöntemleriyle yapılan ulaştırma ve sağlık projeleri için 202,3 milyar lira ayrıldığını söyleyen Öztunç, "Sözleşmelerindeki yüksek bilet fiyatlarının tam olarak uygulanamadığı, bu nedenle de devletin garanti kapsamında hem geçen hem de geçmeyen taşıtlar için 2017 yılından 2024 yılı sonuna kadar beşli çeteye 187,5 milyar lira ödedi. Aynı dönemde Avrasya Tüneli için 10,1 milyar lira, şehir hastaneleri için de 185,9 milyar lira ödendi. Bütçenin milyarları yandaşlara ve 5'li çeteye gidiyor" diye konuştu.

"Üç yılda 678,3 milyar lira bütçeden bu projelere garanti olarak ödenecek"

2024 yılına kadar yapılan ödemeler ilgili yılların ortalama dolar kuruyla 21,9 milyar doları bulduğunu, bu tutar da bugünkü fiyatlarla 750 milyar liraya tekabül ettiğine dikkati çeken Öztunç, şunları söyledi:

"Bütçeden 2026 yılında 243,8 milyar lira (5,2 milyar dolar) ve 2027 yılında da 243,8 milyar lira (5,2 milyar dolar) ödenmesi gerekiyor. Önümüzdeki üç yılda 678,3 milyar lira bütçeden bu projelere garanti olarak ödenecek. Bu da 15,2 milyar dolara denk geliyor. Bunlar Ülkeyi batırmadan gitmek istemiyorlar."