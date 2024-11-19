Kolay İşverenlik Uygulaması İle 104 Bin Yerden Yararlanıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolay İşverenlik Uygulaması İle 104 Bin Yerden Yararlanıldı

SGK'nın e-Devlet üzerinden sigorta prim bildirimini kolaylaştıran uygulaması 104 bin iş yerini destekledi.

19.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanlar ile apartman görevlilerinin sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkan sağlayan Kolay İşverenlik Uygulaması'ndan 104 bin 998 iş yeri yararlandı.

"İş yeri bildirgesi", "sigortalı işe giriş bildirgesi" ve "sigortalı işten ayrılış bildirgesi" verilmesi her ay "muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim ve hizmet belgesi" düzenlenmesi gibi muhasebeci desteğiyle yapılabilecek iş ve işlemleri ortadan kaldıran Kolay İşverenlik Uygulaması, işverenlerin işini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Farklı meslekler için kolay işverenlik yolda

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılar için 1 Nisan 2015'te, apartman görevlileri için ise 1 Mart 2019'da başlatılan uygulamayla işverenler sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden basit bir şekilde yapıyor.

Uygulamanın başlatıldığı 2015'ten bu yılın ağustos ayı sonuna kadar, ev hizmetleri için 48 bin 497 iş yerinden 53 bin 647 çalışanın, apartman görevlileri için ise 2019'dan bu yılın ağustos ayı sonuna kadar 56 bin 501 iş yerinden 116 bin 72 çalışanın sigorta prim bildirimi yapıldı.

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı sağlayan Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamını genişletmek isteyen SGK, bunun farklı mesleklerde de geçerli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Teknoloji, E-Devlet, E-Devlet, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolay İşverenlik Uygulaması İle 104 Bin Yerden Yararlanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:36:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kolay İşverenlik Uygulaması İle 104 Bin Yerden Yararlanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.