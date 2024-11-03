Koleksiyoncular Anlatıyor: Yeni Söyleşi Dizisi Başlıyor

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(İZMİR) - Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), yeni söyleşi dizisiyle meraklılarını koleksiyonculuk dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Söyleşi dizisinin ilk konuğu, koleksiyoncu Prof. Dr. Yavuz Çorapçıoğlu olacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, "Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" başlığıyla yeni bir söyleşi dizisi başlatacak. Söyleşi dizisinin ilk konuğu ise Koleksiyoncu Prof. Dr. Yavuz Çorapçıoğlu olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek söyleşi, koleksiyoncu Nejat Yentürk'ün moderatörlüğünde 5 Kasım Salı günü saat 18.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenecek.

Hobi değil, yaşam tarzı

"Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" söyleşilerine konuk olacak ülkenin önde gelen koleksiyoncuları, koleksiyonculuk geçmişlerini ve bakış açılarını paylaşırken, dinleyiciler de koleksiyonculuğun derinliklerine inme ve uzman koleksiyoncuların deneyimlerinden ilham alma fırsatı bulacak. Söyleşiler, katılımcıları aynı zamanda koleksiyonculuğun sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve bilimsel bir faaliyet olduğuna tanıklık edecek. Ülkemizin önde gelen koleksiyoncuları, ayda bir kez düzenlenecek "Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" söyleşilerine konuk olacak.