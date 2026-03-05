Köln\'de İftar Programı Düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

IGMG Genel Merkezi'nde düzenlenen iftara, Müslümanların yanı sıra bürokratlar, diğer dinlerin temsilcileri, Alman siyasetçiler, akademisyenler ve çeşitli dernek temsilcileri katıldı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, dünya coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan acılara dikkati çekti.

Farklı coğrafyalarda yaşanan acıları soyut başlıklar olarak değil, somut insan hayatları olarak düşünmek zorunda olduklarını belirten Ergün, "Gazze'de, Filistin'de, Sudan'da, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da ve Yemen'de yaşananlar bize şunu hatırlatıyor; insan onuru coğrafya tanımaz, bir yerde çiğneniyorsa, bu hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu acıları yalnızca uzaktan izlemekle yetinirsek, insan kalma iddiamız da zedelenir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşamanın, kenarda değil tam da merkezde sorumluluk almayı gerektirdiğini vurgulayan Ergün, "Bizler bu toplumların misafiri değiliz, buradaki ortak geleceğin birer parçasıyız. Avrupa'da yaşayan insanlar ve Müslümanlar olarak görevimiz, kendimiz için istediğimiz adaleti herkes için istemektir. Korkuya değil hukuka, dışlanmaya değil birlikte yaşama iradesine katkı sunmaktır." diye konuştu.