Köln'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köln'de İftar Programı Düzenlendi

Köln\'de İftar Programı Düzenlendi
05.03.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köln'de IGMG'nin iftarında, dünyanın çeşitli bölgelerindeki acılara dikkat çekildi.

Almanya'nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

IGMG Genel Merkezi'nde düzenlenen iftara, Müslümanların yanı sıra bürokratlar, diğer dinlerin temsilcileri, Alman siyasetçiler, akademisyenler ve çeşitli dernek temsilcileri katıldı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, dünya coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan acılara dikkati çekti.

Farklı coğrafyalarda yaşanan acıları soyut başlıklar olarak değil, somut insan hayatları olarak düşünmek zorunda olduklarını belirten Ergün, "Gazze'de, Filistin'de, Sudan'da, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da ve Yemen'de yaşananlar bize şunu hatırlatıyor; insan onuru coğrafya tanımaz, bir yerde çiğneniyorsa, bu hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu acıları yalnızca uzaktan izlemekle yetinirsek, insan kalma iddiamız da zedelenir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşamanın, kenarda değil tam da merkezde sorumluluk almayı gerektirdiğini vurgulayan Ergün, "Bizler bu toplumların misafiri değiliz, buradaki ortak geleceğin birer parçasıyız. Avrupa'da yaşayan insanlar ve Müslümanlar olarak görevimiz, kendimiz için istediğimiz adaleti herkes için istemektir. Korkuya değil hukuka, dışlanmaya değil birlikte yaşama iradesine katkı sunmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köln'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Köln'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.