Köln\'de Irkçılığa Karşı Gösteri

21.03.2026 17:47
Almanya'nın Köln kentinde 21 Mart'ı anmak için düzenlenen gösteride binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü.

Almanya'nın Köln kentinde "21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi.

"21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla "Köln Ayağa Kalkıyor" girişimi tarafından düzenlenen ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı yürüyüş ve mitinge binlerce kişi katıldı."

Göstericiler, Suderman Meydanı'nda başlayarak kent merkezindeki birçok sokakta yürüdü.

Yaklaşık 4 saat süren yürüyüş boyunca göstericiler, ırkçılık karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüş, Köln'ün önemli güzergahlarından Ring Caddesi'nde sona ererken göstericiler burada miting yaptı.

"Köln Ayağa Kalkıyor" girişimi tarafından dağıtılan broşürde, "Onurlu, hoşgörülü ve çeşitli bir yaşam için, ırkçılıkla mücadelede daha uzun bir yolumuz var ancak bu yolculuğa çıkmaya değer. Bu konuda sesimizi duyurmak için cesaretle ve azimle devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı."

Bu arada, başta Ring Caddesi olmak üzere yürüyüşün yapıldığı güzergahların kapatılması Köln trafiğinde aksamalara neden oldu.

21 Mart, 1966'dan bu yana "Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" olarak anılıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Politika, 21 Mart, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak

18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:40
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
Advertisement
