Köln'de PKK Yandaşları Yürüyüş Düzenledi

- Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları yürüyüş düzenledi
KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK yandaşları yürüyüş düzenledi.
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları miting düzenledi. Köln kentinde toplanan PKK yandaşları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Köln'deki Deutzer-Werft Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı lehine sloganlar attı.
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