Köln Sakinleri, AfD'nin İkinci Parti Olmasını Utanç Verici Buldu - Son Dakika
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Köln Sakinleri, AfD'nin İkinci Parti Olmasını Utanç Verici Buldu

Almanya'nın Köln kentinin bazı sakinleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ülkede ikinci parti olmasını 'utanç verici' olarak nitelendirerek, seçimlere katılım oranının az olduğuna dikkati çektiler.

12.06.2024 11:05
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Almanya'nın Köln kentinin bazı sakinleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ülkede ikinci parti olmasını "utanç verici" olarak nitelendirerek, seçimlere katılım oranının az olduğuna dikkati çektiler.

Almanya'nın Köln kentinde AA muhabirine açıklamada bulunan Almanlar, özellikle son dönemlerde aşırı sağ partilerin oy oranında artış olduğunu bildiklerini ancak gerek diğer ülkelerdeki aşırı sağ partilerin, gerekse Almanya'daki AfD'nin oy oranının bu kadar yüksek çıkmasının kendilerini şaşırttığını ifade ettiler.

Üniversite öğrencisi Leah, seçim sonuçlarının kendisini şok ettiğini belirterek, diğer ülkelerde de aşırı sağ partilerin yüksek oranda oy aldıklarını ifade etti.

Aşırı sağ partilerin bu kadar yüksek oy almasını beklemediğini dile getiren Leah, "Özellikle AfD'liler çok fazla sandalye kazandılar, bir şekilde insanların farklı karar vereceğine dair bir umudum vardı, sonuçlar daha farklı olabilirdi. Yeşiller'in bu kadar çok sandalye kaybetmesi beni şok etti ve bunun biraz komik olduğunu düşündüm. ve bilmiyorum, bence bu utanç verici çünkü bu bir şekilde Avrupa'nın en azından demokratik, oy temelli düzeyde ilerlediği yönü gösteriyor." dedi.

Köln sakinlerinden Naci, "Seçim sonuçları Almanya'da sağcı bir kanadın olduğunu gösteriyor, AfD'nin en çok oyu alan ikinci parti olmasının utanç verici olduğunu düşünüyorum. ve sanırım parti programında sağcı olduğunu çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle Köln gibi çok kültürlü ve çeşitliliğe sahip bir şehirde bence bu çok yazık." şeklinde konuştu.

Haftasonu yapılan ve aşırı sağ partilerin yüksek oy aldığı AP seçim sonuçlarının kendisini çok şaşırttığını anlatan Lina, "Bu sonuçların hükümetimiz için ne anlama geldiğini görmek beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda komşu ülkelerde, örneğin Fransa'da olup bitenler de beni çok şaşırttı. Almanya'daki seçmenlerin neye oy verdiklerini çok ilginç buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektördeki bir firmada işçi olarak çalışan Katrin, "Özellikle Köln'de yaşadığım semt olan Chorweiler'da, AfD'nin bu kadar çok oy alması beni şok etti. Umarım politikacılar bu sonuçları göz önünde bulundurarak buna göre tepki verirler." dedi.

Üniversite öğrencisi Antonia seçimde aşırı sağ partilerin yüksek oranda oy almasından dolayı üzgün olduğunu kaydederek, "Bunu beklemiyordum. ve elbette gelecekte bir şeylerin değişeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bir firmada yönetici olarak çalışan Christian ise "Katılım oranının istediğimiz düzeyde olmadığını düşünüyorum. Elbette daha fazla kişinin oy vermesinin iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Almanya, Köln, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köln Sakinleri, AfD'nin İkinci Parti Olmasını Utanç Verici Buldu - Son Dakika

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