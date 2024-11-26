Kolombiya Biden'dan Trinidad'ın Affını İstedi - Son Dakika
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Kolombiya Biden'dan Trinidad'ın Affını İstedi

Kolombiya hükümeti, eski FARC lideri Simon Trinidad'ın affı için ABD'ye resmi talepte bulundu.

26.11.2024 07:46
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Kolombiya hükümeti, ABD'nin Colorado eyaletindeki hapishanede bulunan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinden Simon Trinidad'ın affedilmesi için ABD Başkanı Joe Bidan'dan talepte bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre, asıl adı Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda olan ve "Simon Trinidad" takma adıyla bilinen eski FARC liderinin affedilmesi için Kolombiya hükümeti, ABD yönetimine diplomatik bir nota gönderdi.

Kolombiya'da devam eden barış süreci kapsamında, Trinidad'ın Özel Barış Hukuku'na (JEP) ifade vermesini talep eden Gustavo Petro hükümeti, insan hakları ihlallerinin aydınlatılmasını hedefliyor.

Kolombiya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Trinidad'ın JEP sürecine katkıda bulunabilmesi için başkanlık affı talebiyle 12 Kasım'da ABD yönetimine diplomatik nota gönderildiği bildirildi.

Trinidad, üç ABD askerinin kaçırılmasından suçlu bulunarak 2004'te ABD'ye iade edilmişti. Trinidad, Kolombiya'daki silahlı çatışma yıllarında ise terörizm, cinayet, zorla adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından yargılanmıştı.

Eski FARC liderlerinden Trinidad, 1990'ların ortalarında FARC'ın Karayip Bloku komutanlarından biri olarak kabul ediliyordu. Trinidad, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe döneminde, 2 Ocak 2004'te Choco yönetim bölgesine bağlı Quito kasabası kırsalında yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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