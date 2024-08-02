Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela'daki Seçim Sürecine Destek Verdi

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Kolombiya, Brezilya ve Meksika, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulundu.

Seçim sürecine ilişkin her türlü uyuşmazlığın kurumlar aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, halkın egemenliği ilkesinin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla siyasi ve toplum yetkililerini, kamuoyu açıklamalarında dikkatli olmaya ve itidal göstermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplumsal barışın korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Venezuela halkının egemen iradesine olan mutlak saygımızı ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Venezuela halkının yararına olan diyalog ve anlaşmaların sağlanması yönündeki çabaları destekleme isteğimizi yineliyoruz." sözleri kullanıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Venezuela'daki siyasi çözüm arayışında Brezilya ve Meksika hükümetleriyle ortak bir açıklamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.