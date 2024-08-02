Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela'daki Seçim Sürecine Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela'daki Seçim Sürecine Destek Verdi

Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimine destek vermek amacıyla ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, oy sayım sürecinin yakından takip edildiği ve seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, her türlü uyuşmazlığın kurumlar aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulandı ve toplumsal barışın korunması çağrısı yapıldı.

02.08.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya, Brezilya ve Meksika, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulundu.

Seçim sürecine ilişkin her türlü uyuşmazlığın kurumlar aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, halkın egemenliği ilkesinin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla siyasi ve toplum yetkililerini, kamuoyu açıklamalarında dikkatli olmaya ve itidal göstermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplumsal barışın korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Venezuela halkının egemen iradesine olan mutlak saygımızı ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Venezuela halkının yararına olan diyalog ve anlaşmaların sağlanması yönündeki çabaları destekleme isteğimizi yineliyoruz." sözleri kullanıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Venezuela'daki siyasi çözüm arayışında Brezilya ve Meksika hükümetleriyle ortak bir açıklamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Venezuela, Kolombiya, Brezilya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela'daki Seçim Sürecine Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela'daki Seçim Sürecine Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement