Kolombiya Cumhurbaşkanı, El Nino önlemleri için 31 Aralık'ı son tarih belirledi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı, El Nino önlemleri için 31 Aralık'ı son tarih belirledi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, El Nino'ya karşı önlemlerin 31 Aralık'a kadar tamamlanacağını ve hazırlık takviminin sıkı tutulduğunu açıkladı. Olası elektrik krizi ve enerji kesintilerini önlemek için özel bir çalışma grubu kurulması talimatı verildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, hava olayı El Nino'ya karşı tüm önlemlerin 31 Aralık'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Televizyonda ulusa seslenen de la Espriella, meteorolojik tahminlerin El Nino etkisinin 2027'nin ilk altı ayında da süreceğine işaret ettiğini belirtti.

El Nino fenomeninin etkilerine karşı tüm önlemleri 31 Aralık'a kadar tamamlayacaklarını dile getiren de la Espriella, olası bir elektrik krizinin ve enerji kesintilerinin önüne geçmek amacıyla hükümetin hazırlık takvimini sıkı tuttuğunu vurguladı.

De la Espriella, baraj su seviyesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sorumluları belirlenmiş, görev alanları net ve somut olan özel bir çalışma grubu kurulması talimatını verdim. Bu önlemlerin tamamlanması için de son tarih olarak 31 Aralık'ı belirledim. Barajlarda su seviyesinin düşmesi ve üretim altyapısı üzerindeki baskının artması bir şanssızlık değil, hazırlıksızlıktır. Çünkü bu krizin geleceğini zaten biliyorduk. Kolombiya bir kez daha ilan edilmiş bir felakete plansız ve hazırlıksız yakalanamaz."

Muhalefetin protesto kararı

De la Espriella, konuşmasında muhalefetin ve sol kanadın sivil itaatsizlik çağrılarına da değinerek, düzenlenen protestoların barışçıl gösteri sınırlarını aştığını ve doğrudan hükümetin istikrarını hedef aldığını savundu.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalif liderlerin ülkede kargaşa ortamı yaratmaya çalıştığını öne süren de la Espriella, "Sivil itaatsizlik adı altında yürütülen bu eylemler, demokratik kurumlara ve kamu düzenine yönelik planlı bir müdahaledir. Muhalefet, sandıktan çıkan iradeyi tanımayarak ülkeyi güvensizlik ve kaos ortamına sürüklemek istiyor. Halkımız, siyasi istikrarı bozmayı amaçlayan bu tür provokasyonlara karşı uyanık olmalıdır." diye konuştu.

Muhalefet ülke genelinde sokağa çıkıyor

Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve muhalefet lideri Senatör Ivan Cepeda'nın çağrısıyla sol ittifak, işçi sendikaları (CUT) ve eğitim sendikalarının katılımıyla ülke genelinde kitlesel protesto yürüyüşleri düzenleyecek.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali ve Barranquilla gibi büyük şehirlerde eş zamanlı başlayacak eylemlerde muhalefet, de la Espriella hükümetinin ekonomi, sosyal haklar ve kamu güvenliğine ilişkin son düzenlemelerini protesto etmeyi hedefliyor.

De la Espriella yönetiminin iki aylık görev süresindeki bu ilk büyük kitlesel sınavı öncesinde kamu binaları ve stratejik noktalarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Kaynak: AA
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