Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin adam kaçırma eylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin adam kaçırma eylemlerine tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ELN\'nin adam kaçırma eylemlerine tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkedeki silahlı isyancı örgüt ELN'nin fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçme taahhüdünü askıya almasına tepki gösterdi. Petro, ELN'nin tutumunu eleştirerek, barışa giden yolun insan vücudunu bir metaya dönüştürmek olmadığını belirtti. Hükümet ise adam kaçırma eylemlerinin barış müzakereleri sürecinde pazarlık konusu olamayacağını vurguladı.

09.05.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkedeki silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçme taahhüdünü askıya almasına tepki gösterdi.

Petro, ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentinde konuk olduğu bir etkinlikte, hükümet ile ELN arasındaki barış sürecine dair konuştu.

Konuşmasında ELN'nin söz konusu tutumunu eleştiren Petro, "Adam kaçırma yalnızca kargaşaya yol açar. Barışa giden yol insan vücudunu bir metaya dönüştürmek değil." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da hükümet ile barış müzakereleri yürüten ve fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçme taahhüdünde bulunan silahlı isyancı örgüt ELN, 7 Mayıs'ta, bu sözünü hükümetin 'Çoklu Barış Fonu' vaadini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya aldığını duyurmuştu.

Hükümet delegasyonundan yapılan açıklamada ise fidye için adam kaçırma eylemlerinin barış müzakereleri sürecinde "hiçbir şekilde" pazarlık konusu olamayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, "ELN'nin Kolombiya halkına ve uluslararası topluma verdiği söze sadık kalmasını umuyoruz. Her türlü adam kaçırma eylemlerinin barışa zarar vereceğini hatırlatmak istiyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Hükümet, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin adam kaçırma eylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:52:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin adam kaçırma eylemlerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement