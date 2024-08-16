Kolombiya Cumhurbaşkanı ELN'yi barış müzakerelerinde isteksizlikle eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya Cumhurbaşkanı ELN'yi barış müzakerelerinde isteksizlikle eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, silahlı isyancı örgüt ELN ile devam eden barış müzakerelerinde örgütün yeteri kadar istekli olmadığını eleştirdi. Hükümet, ekonomik reformlarla barış sürecini ilerletmeyi hedefliyor.

16.08.2024 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile devam eden barış müzakerelerine değinerek, örgütü bu konuda yeteri kadar istekli olmamakla eleştirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Petro, ELN'ye müzakere sürecinde ekonomik reformla ilgili gizli bir teklifin yapıldığını ve hükümetin barış görüşmelerinde ilerleme katetmek için ekonomik kalkınma ve sosyal adaleti artıracak reformlar planladığını belirtti.

ELN'nin söz konusu teklifle yeterince ilgilenmediğini vurgulayan Petro, "Gizli teklifin kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili bir sorun yok. ELN ile mutabakata varılan anlaşmanın ilk maddesi, ekonomik reformla ilgilidir. Görünüşe göre bu konuyla yeterince ilgilenmiyorlar." eleştirisinde bulundu.

Basına göre, hükümet bu reform ile uzun süredir çatışmalardan etkilenen kırsal ve yoksul bölgelerde, toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı ve ekonomik fırsatları artırmayı hedefliyor. Bu reformların, barış sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Hükümet tarafının müzakere üyesi ve Senatör Ivan Cepeda, konuya ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, ELN'ye çağrıda bulunarak, "Diyaloğun ilerletilmesi için bu bir öneridir. Müzakereleri kesen taraf biz olmayacağız. Hükümetin pozisyonu gayet net ve şeffaftır. ELN, ülke için neler yapması gerektiğini izah etmeli." diye konuştu.

ELN, gizli anlaşmayı internet sitesinden paylaşmıştı

ELN, internet sitesinden dün yaptığı açıklamada, barış müzakereleri kapsamında, hükümet ile yapılan gizli anlaşmanın maddelerini paylaşarak, beklentilerinin karşılanmadığı yönde eleştiride bulunmuştu.

ELN, kısa süre önce yaptığı açıklamada ise hükümetten kendilerini terörist gruplar listesinden çıkarmasını, aksi halde müzakerelerin dondurulabileceği yönde ifadeler kullanmıştı.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Hükümet, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı ELN'yi barış müzakerelerinde isteksizlikle eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 07:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı ELN'yi barış müzakerelerinde isteksizlikle eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement