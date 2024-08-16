Kolombiya Cumhurbaşkanı ELN'yi barış müzakerelerinde isteksizlikle eleştirdi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile devam eden barış müzakerelerine değinerek, örgütü bu konuda yeteri kadar istekli olmamakla eleştirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Petro, ELN'ye müzakere sürecinde ekonomik reformla ilgili gizli bir teklifin yapıldığını ve hükümetin barış görüşmelerinde ilerleme katetmek için ekonomik kalkınma ve sosyal adaleti artıracak reformlar planladığını belirtti.

ELN'nin söz konusu teklifle yeterince ilgilenmediğini vurgulayan Petro, "Gizli teklifin kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili bir sorun yok. ELN ile mutabakata varılan anlaşmanın ilk maddesi, ekonomik reformla ilgilidir. Görünüşe göre bu konuyla yeterince ilgilenmiyorlar." eleştirisinde bulundu.

Basına göre, hükümet bu reform ile uzun süredir çatışmalardan etkilenen kırsal ve yoksul bölgelerde, toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı ve ekonomik fırsatları artırmayı hedefliyor. Bu reformların, barış sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Hükümet tarafının müzakere üyesi ve Senatör Ivan Cepeda, konuya ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, ELN'ye çağrıda bulunarak, "Diyaloğun ilerletilmesi için bu bir öneridir. Müzakereleri kesen taraf biz olmayacağız. Hükümetin pozisyonu gayet net ve şeffaftır. ELN, ülke için neler yapması gerektiğini izah etmeli." diye konuştu.

ELN, gizli anlaşmayı internet sitesinden paylaşmıştı

ELN, internet sitesinden dün yaptığı açıklamada, barış müzakereleri kapsamında, hükümet ile yapılan gizli anlaşmanın maddelerini paylaşarak, beklentilerinin karşılanmadığı yönde eleştiride bulunmuştu.

ELN, kısa süre önce yaptığı açıklamada ise hükümetten kendilerini terörist gruplar listesinden çıkarmasını, aksi halde müzakerelerin dondurulabileceği yönde ifadeler kullanmıştı.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.