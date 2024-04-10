Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, göreve başladığından bu yana Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü.
Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı.
Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider basına değerlendirmelerde bulundu.
Petro, Güney Amerika'da sağlanacak siyasi barışın her iki ülkeye de ciddi katkılar sunacağını belirterek, Venezuela ile bu konuda ortak çalıştıklarını söyledi.
Yasa dışı suç örgütleriyle mücadelede iki ülkenin işbirliğine dikkati çeken Petro, "Kripto para birimlerini kara para aklama mekanizması olarak kullanabilme ihtimalleri var. Yasa dışı ekonomiye karşı ortak mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Petro, ülkesinin silahlı gruplarla yürüttüğü ateşkes görüşmelerini anımsatarak, Venezuela'nın bu konuda önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da Kolombiya hükümetinin "tam barış" projesinin başarıya ulaşması için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
"Venezuela, Kolombiya'ya mümkün olanın ötesinde yardıma hazır"
Kolombiya'da yürütülen barış görüşmelerine değinen Maduro, "Venezuela, Kolombiya'ya mümkün olanın ötesinde yardıma hazır. Çünkü Kolombiya'nın barışı, Venezuela'nın barışıdır ve iki ülkenin istikrarına katkı sağlayacak." diye konuştu.
Maduro, iki ülke arasında devam eden işbirliğine, kardeşliğe ve ortak vizyon anlayışına oldukça önem verdiklerini ve bu hususta istekli olduklarını ifade etti.
İki ülkenin ilişkileri
Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nın, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesi üzerine Karakas, Bogota ile bütün ilişkilerini kesmişti.
Petro, göreve gelmeden önce Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden kuracağına söz vermişti.
Petro, 2 Kasım 2022'de 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.
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