Kolombiya Cumhurbaşkanı Trump ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya Cumhurbaşkanı Trump ile Görüştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

De la Espriella, Trump'a deprem yardımları için teşekkür etti ve destek talep etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump ile yaptığı 10 dakikalık görüşmeye değindi.

Deprem nedeniyle ABD'nin sağladığı arama kurtarma ekipleri ve ekonomik destek için Trump'a teşekkür ettiğini dile getiren de la Espriella, "Başkan Trump da depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek felaketten etkilenen Kolombiyalı ailelerle dayanışma içinde olduğunu belirtti. Kendisine önümüzde devasa bir meydan okuma olduğunu, devraldığım son derece zorlu ve felaket boyutundaki ekonomik tabloya rağmen Kolombiya'yı yeniden inşa edeceğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, ABD'nin Kolombiya'ya uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını Trump'tan talep ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşme son derece dostane ve samimi bir atmosferde geçti. Başkan Trump oldukça sıcak davranarak Kolombiya'ya olan sevgisini ve halkımıza duyduğu sempatiyi dile getirdi. ABD'nin Kolombiya ile sergilediği dayanışma ve destek için şükranlarımı bir kez daha yineledim. Bugün, her zamankinden daha fazla, Kolombiya ve ABD arasındaki ittifak kıymetli ülkemizin yeniden inşası için hayati bir gerekliliktir."

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıkmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Kolombiya, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Trump ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider
Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu

00:02
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
23:25
Fenerbahçe’ye sezonun ilk şoku Öne geçtiği maçı kaybetti
Fenerbahçe'ye sezonun ilk şoku! Öne geçtiği maçı kaybetti
23:20
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
22:15
Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 05:45:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Trump ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.