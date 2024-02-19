Kolombiya Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya silah göndermeyecek - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya silah göndermeyecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ukrayna\'ya silah göndermeyecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna'nın silaha değil barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, Ukrayna'ya silah göndermeyeceklerini söyledi. Petro, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yardıma hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Petro, uluslararası kamuoyunun çoğunluğunun bu çatışmaya karşı olduğunu ve Birleşmiş Milletlerin dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

19.02.2024 23:43  Güncelleme: 23:44
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin barışa katkı sunmak için Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini belirtti.

Almanya'nın Münih kentinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Petro, Ukrayna'nın silaha değil barışa ihtiyacı olduğunu ve Kolombiya olarak orta yolun bulunması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Petro, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sonra erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kolombiya barışa destek için Ukrayna'ya silah göndermeyecek ancak taraflar arasında diyaloğun sağlanması için yardıma hazırdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah gönderilmesinin savaşı körüklemekten başka bir işe yaramadığını dile getiren Petro, uluslararası kamuoyunun büyük çoğunluğunun bu çatışmaya karşı olduğunu kaydetti.

"Birbirimizi öldürerek vakit kaybediyoruz"

Petro, Birleşmiş Milletlerin (BM) dönüştürülmesi gerektiğini savunarak, "Birbirimizi öldürerek vakit kaybediyoruz. Büyük çoğunluk barış istiyor ancak veto yetkisi olanlar bunu engelliyor, buna demokrasi denmez. Eğer gerçekten küresel demokrasiyi inşa etmek istiyorsak, çoğunluğun sahip olduğu oylar vetodan daha değerli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya silah göndermeyecek - Son Dakika
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