Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

01.06.2026 01:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday gerekli oy oranına ulaşamadı, ikinci tur 21 Haziran'da.

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının (Registraduria Nacional del Estado Civil) kesin olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 96'sı açıldı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamladı.

İktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin liderliğini yaptığı Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Paloma Valencia oyların yüzde 6,86'sını alarak üçüncü olurken, onu yüzde 4,20 ile Antioquia eski Valisi Sergio Fajardo ve yüzde 0,95 ile Sistemi Yıkmak Hareketinin adayı Raul Santiago Botero takip etti.

Hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle, en çok oyu alan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella ile sol görüşlü aday Ivan Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 21 Haziran, Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün’ün şehit olduğunu açıkladı Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı
Kanye West konseri havadan görüntülendi Kanye West konseri havadan görüntülendi
Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen
Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu
Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul’da kırıldı Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı
Diyarbakır’da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti

00:38
CHP’li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel’in yanıdır
CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır
23:54
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü “Valiyi arattırma bana“ diyerek tehdit etti
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü "Valiyi arattırma bana" diyerek tehdit etti
22:59
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 02:19:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.