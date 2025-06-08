Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

08.06.2025 17:01
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Kolombiya'nın Cundinamarka bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı yok.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı, sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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