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- Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, "Gulf Clan" olarak bilinen uyuşturucu karteline karşı Bolivar bölgesine bağlı Santa Rosa'da operasyon düzenleyen birliklere ikmal yapan MI-17 tipi bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Feci kaza sonucu helikopterdeki 9 askerin tamamının hayatını kaybettiği belirtildi. Helikopterin üsle iletişimi kaybettiği, daha sonra Santa Rosa belediyesi yakınlarında düştüğünün tespit edildiği aktarıldı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.