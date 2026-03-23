Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da Askeri Uçak Düştü

23.03.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü, 110'dan fazla asker taşınıyordu, 20 asker kurtarıldı.

Kolombiya'nın güneyindeki Putumayo yönetim bölgesinde, 110'dan fazla kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı.

İlk belirlemelere göre, uçakta 110'dan fazla askeri personelin bulunduğu, şimdiye kadar 20 askerin kurtarıldığı belirtildi.

Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kaza bölgesine çok sayıda sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerine bağlı Hercules tipi uçağın, askerleri taşıdığı esnada kaza kırıma uğradığını belirten Sanchez, "Askeri birimler olay yerine intikal etmiş durumdadır, ancak henüz can kaybı sayısı ve kazanın kesin nedeni belirlenmemiştir." ifadelerini kullandı.

Sanchez, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Resmi bilgiler netleşene kadar spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulunuyorum. Bu, ülkemiz için derin acı veren bir olaydır. Dualarımız kederli ailelerin yanında olsun." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 20:47:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.