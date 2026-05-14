Kolombiya'da Askerlere Bombalı Saldırı

Kolombiya'da güvenlik güçlerine yönelik el yapımı bombayla düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.
Ulusal basına göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires köyü kırsalında operasyon yürüten ordu birlikleri, el yapımı patlayıcılarla hedef alındı.
Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle hastaneye götürüldü.
Ordu, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifi Calarca grubunu sorumlu tuttu.
Bölgeye takviye birliklerin gönderildiği ve operasyonların sürdüğü bildirildi.
