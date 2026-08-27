Kolombiya'da Barış Politikası Sona Erdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, bir önceki hükümetin ülkedeki silahlı gruplarla yürüttüğü "topyekün barış" politikasını "maskaralık" olarak nitelendirerek bu politikanın sona erdiğini açıkladı.

Başkent Bogota'da düzenlenen askeri komuta devir teslim törenine katılan de la Espriella, eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun politikalarını hedef aldı.

De la Espriella, silahlı gruplarla yürütülen topyekün barış politikasını maskaralık olarak değerlendirerek, "Kolombiya yeniden varlığını hissettiren bir devlete kavuşacak; 'topyekün barış' maskaralığı sonsuza dek sona erdi. Beni devlet başkanlığına taşıyan kampanya boyunca savunduğum görüşü yineliyorum: Güvenlik, tüm ülke topraklarına geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

Göreve başladığından bu yana vatanın yaşamını, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak gibi bir misyonu üstleneceğini dile getiren de la Espriella, "Önceki rejim döneminde yurttaşlarımız, o yönetimin suç ortaklığı sayesinde terör örgütleri arsızca ilerlerken devletin gerileyişini bizzat acıyla tecrübe etti. Burası, güvenlik ve düzenin mucizevi vatanı olacaktır." diye konuştu.

"Güvenlik, siyasi nitelikteki bir beyandan ibaret değildir"

Anayasa ve yasalar çerçevesinde güvenliği temin etme yetkinliğinin ve otoritesinin geri kazanılmasını hedeflediklerini belirten de la Espriella, şunları kaydetti:

"Güvenlik, siyasi nitelikteki bir beyandan ibaret değildir. Sokaklarda, tarlalarda, nehirlerde, karayollarında ve her bir evde hissedilmelidir. Suç örgütleriyle diyalog seçeneği olmayacak, şiddette ısrar edenler savaş alanında hak ettikleri karşılığı alacak. Hükümetimde halkı silah ve dinamit kullanarak terörize edenlerin niteliğini örtbas etmek için örtmecelere başvurmak yasaktır; onlar teröristtir ve onlara hak ettikleri şekilde muamele edeceğiz."

De la Espriella, Petro hükümeti döneminde topyekun barış (Paz Total) politikası kapsamında müzakere süreçlerine dahil edilen ve bu nedenle iadeleri askıya alınan 5 suç örgütü liderinin ABD'ye iadesini onaylayan kararnameleri imzaladığını sözlerine ekledi.

Törende Cumhurbaşkanı de la Espriella'ya başta Savunma Bakanı Emekli Tümgeneral Jorge Eduardo Mora Lopez olmak üzere askeri komuta kademesi eşlik etti.

30'dan fazla iade dosyası imzalandı

Ulusal basına göre, de la Espriella yönetimi göreve geldiğinden bu yana ABD ve diğer ülkelere yönelik 30'dan fazla iade dosyasını imzaladı ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

De la Espriella, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamalarda, Petro hükümetinin silahlı gruplarla yürüttüğü "Topyekun Barış" politikasını sona erdireceğini ve suç örgütleri için 5 mega hapishane inşa edeceğini ifade etmişti.